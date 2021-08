Hoe boeren de strijd met de gans aangaan: "Schade dit jaar al 100.000 euro"

René van Schie uit Spaarnwoude en Roel Bakker uit Wervershoof hebben al jaren last van ganzen. Ze vreten het gras en de oogst aan of trappen de boel plat. De schades lopen in de duizenden euro's. Daarom gaan zij de strijd met de gans op alle mogelijke manieren aan, maar het blijft een hoofdpijndossier.

Niels van Steijn & Tom de Vos / NH Nieuws

Veehouder René van Schie heeft een stuk land in Spaarnwoude en merkt dat de ganzenoverlast elk jaar toeneemt. De agrariër vertelt dat de ganzen zijn land op twee manieren toetakelen. De ganzen eten niet alleen veel gras, ze 'zoeken ook het lekkere gras uit', vertelt Van Schie. "Hierdoor moeten wij ander voer inslaan zodat onze koeien genoeg eiwitten binnen krijgen. Daarnaast hebben ganzen een heel snel verteringssysteem waardoor ze elke vier minuten moeten schijten." Boeren proberen van alles uit om de ganzen te verjagen. Maar ook de creatieve oplossingen werken maar tijdelijk. René gebruikt op zijn land een stuk zeil om de ganzen te weren. "Een echte oplossing is het niet, maar ze zijn in ieder geval even weg." Zie hieronder de video met René van Schie:

René van Schie heeft al jarenlang last van ganzenoverlast - NH Nieuws

Weinig effectief Om te voorkomen dat de overlast van ganzen verder toeneemt, heeft de provincie halverwege juli een nieuw ganzenbeheerplan goedgekeurd. Door middel van afschot, nestbehandeling en ruivangsten proberen zij de aantallen terug te dringen. Toch zijn de maatregelen volgens ganzenexpert Maarten Loonen weinig effectief. Lees hieronder het hele artikel.

Bloemkoolteler Roel Bakker uit Wervershoof heeft meerdere percelen in West-Friesland. Op een bloemkolenveld in Hauwert is goed te zien hoe ganzen de jonge gewassen aanvreten. Met lasers, linten en de inzet van een jager probeert hij de ganzenoverlast te verminderen. Hij schat de schade dit seizoen weer op zo'n 100.000 euro, net zoveel als vorig jaar. Bakker: "En dan is het seizoen nog niet eens afgelopen, we moeten nog een paar maanden." Schadevergoeding Het melden van een schade kost 300 euro, bij goedkeuring krijgen boeren een vergoeding van circa 80 procent. Van de drie schademeldingen die Bakker vorig jaar heeft gemeld, heeft hij er vooralsnog één vergoed gekregen. "Dit jaar hebben we veel meer kleinere schades. Het is dan ook de moeite niet om die te melden. Eerst maar eens afwachten of de schades van vorig jaar wel vergoed worden. En ook is het eigen risico flink omhoog gegaan." Hieronder legt Roel uit welke maatregelen hij neemt:

Bloemkoolteler Roel Bakker over ganzenschade - NH Nieuws

Boeren zetten jagers in om het aantal ganzen terug te dringen. Zo jaagt Wim Karsten al veertig jaar en noemt hij de situatie op dit moment 'hopeloos'. "Tot 15 jaar terug konden we nog vrij jagen en toen veranderde het beleid. Als jagers zagen we de populatie toen al groeien. Ieder jaar verdubbelde de hoeveelheid", vertelt hij. Langere periode Jagen op ganzen is nu uitsluitend toegestaan van maart tot en met oktober, maar volgens Karsten zou het toestaan van jagen in de winterperiode een goede remedie zijn. In het nieuwe faunabeheerbeleid dat de provincie heeft goedgekeurd, wordt de periode ruimer. "Ik juich het toe dat de provincie de verruiming aan ons toezegt, dan kunnen we meer doen. Maar toch blijft het een probleem." Eieren rapen en de ganzen vangen in de rui, is volgens Karsten de beste methode, zo legt hij uit:

Jager Wim Karsten over ganzen afschot - NH Nieuws