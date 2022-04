Na twee jaar gaat het HDMZ-museum Zandvoort dicht: "Helaas stopt dit droomproject"

Er werd de afgelopen drie maanden nog gesproken over de toekomst, maar het HDMZ-museum in Zandvoort stopt ermee. Sinds de opening in 2020 trok het museum al te weinig bezoekers en draaide het verlies. Afgelopen winter trok Frits van Loenen Martinet, voorzitter van Werkstichting HDMZ, er drie maanden voor uit om het museum op koers te zetten. Tevergeefs, zo blijkt. Het is niet gelukt om een sluitende begroting te krijgen. "Helaas stopt voor ons dit droomproject", zegt hij.

Door corona moest het museum vanaf de start, regelmatig dicht en dat heeft het museum niet veel goeds gedaan. Het oorspronkelijke idee voor het HDMZ-museum komt van de overleden kunstenaar Jan van Beelen. Het was zijn droom en hij was ook mede-oprichter. Een paar maanden voor de opening overleed Van Beelen en daarmee viel de kapitein van het schip, weg. Volgens Van Loenen Martinet had niemand autoriteit op dat moment en ontstonden er conflicten op de werkvloer.

Die liepen zo op dat de beoogde directeur, Anne Marion Cense, uiteindelijk weg is gegaan. Daarna zetten de vrijwilligers alles op alles om het museum op poten te zetten. "We vlogen alle kanten op en we vergaten de fantastische uitdaging die dit project ons had moeten geven", zo vertelt Van Loenen Martinet. Het wegblijven van succes ligt volgens hem vooral aan het ontbreken van kennis voor het opzetten van een particulier museum.

Gebouw

"Maar weinig musea weten zelfstandig een positieve balans te halen. En het was handig geweest als we dat hadden geweten voordat we een museum gingen opzetten."

In de praktijk kwam het erop neer dat er een nieuw gebouw was neergezet voor het HDMZ-museum, maar de invulling van het museum moest grotendeels nog vorm krijgen en bedacht worden.

Het gebouw is nu in handen van Stichting Geneviève, die ook eigenaar is van de kunstcollectie van Van Beelen. Wat ermee gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebouw krijgt in ieder geval wel een maatschappelijke of sociale functie. Frits van Loenen Martinet gaat bekijken hoe zoveel mogelijk Zandvoorters alsnog het werk van de overleden kunstenaarJan van Beelen kunnen zien in de toekomst. "Het einde van de exploitatie van het gebouw, betekent niet een einde aan de uitvoering van het gedachtengoed van kunstenaar Jan van Beelen."