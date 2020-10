Verborgen kunst Jan van Beelen eindelijk te zien in HDMZ-museum in Zandvoort

ZANDVOORT -Jan van Beelen (1936-2019), oprichter van het HDMZ-museum, maakte in zijn leven honderden kunstwerken, maar hield deze altijd verborgen in zijn huis in Zandvoort. Op een paar kleine tentoonstellingen na, is er nooit iets van te zien geweest. Maar het HDMZ-museum brengt daar verandering in door zijn werken, bijna een jaar na zijn dood, alsnog tentoon te stellen.

Frits van Loenen Martinet, voorzitter van de Werkstichting HDMZ, kende Jan goed. De laatste twintig jaar van zijn leven, waren de twee Zandvoorters goed bevriend met elkaar. Frits wist dat Jan kunstenaar was, maar had geen idee dat Jan honderden kunstwerken bewaarde in zijn huis. Een paar maanden geleden ontdekte hij de grote hoeveelheid werken en toen hij deze zag, veranderde daarmee ook het beeld dat hij van Jan had. "Ik kende Jan in de laatste fase van zijn leven, als een oudere man. En dat beeld had ik totdat ik zijn werken uit eerdere periodes uit zijn leven zag. Toen zag ik ook een man die veel plezier heeft gehad en heeft genoten van het leven."

Verborgen

Volgens van Loenen Martinet is het er voor Jan nooit echt van gekomen om z'n werken te exposeren omdat niemand hem daar ook had toe aangezet. Als jonge jongen werd de creativiteit van Jan niet echt gewaardeerd door zijn ouders. Hij maakte destijds zelf poppenkastpoppen, maar dat vonden ze maar niks. "Je gaat toch niet die gekkigheid laten zien he?', zei z'n moeder", zo vertelt Frits. "Alleen z'n oma supporte hem en zei dat hij door moest zetten."

Jan was homo en ook dat paste niet in het plaatje wat zijn ouders van hem hadden. "Hij moest voetballen, een echte jongen zijn. Daarom ging hij ook het leger in, om een man te worden." Uiteindelijk wist Jan zijn ouders te overtuigen dat hij zich liever met kunst bezig hield en mocht hij naar de Rietveldacademie. Vanaf dit punt in zijn leven, kon hij eindelijk meer uiting geven aan zijn creativiteit en maakte hij heel veel schilderijen en sculpturen.

Onontdekte diamant

De kunstwerken van Jan zijn gedigitaliseerd en middels projectie te zien in het museum. Ook hangen en staan er werken in het museum, maar dat is maar een kleine greep uit de enorme collectie.

Jan heeft toen hij nog leefde, meegedacht over de inrichting van het museum en de grote zaal vorm kunnen geven, middels de Gulden Snede. Maar hij heeft nooit gezien hoe zijn kunstwerken hierin tentoon zijn gesteld.

De expositie Jan F. van Beelen de 'Onontdekte Diamant', is vanaf 9 oktober te zien in het HDMZ-museum in Zandvoort.