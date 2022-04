De koningsmantel van Lex mag eindelijk weer uit de kast: "Ik vind het gewoon fun!"

Hij krijgt tijdens Koningsdag altijd veel reacties op zijn voorkomen. "Kinderen gaan zwaaien en willen met me praten. Maar dat is eigenlijk bij elke feestdag zo, want met Pasen ben ik de Paashaas en met Kerst de kerstman", zegt de ras-Amstelvener vrolijk.



De mantel heeft twee jaar in de kast gehangen, maar kan eindelijk weer te voorschijn worden gehaald voor een ideale Koningsdag. Lex woont al bijna zijn hele leven in Amstelveen en weet na al die jaren dus precies hoe die er voor hem uitziet.

Kindermarkt

Als opwarmertje neemt hij een kijkje op de kindermarkt in het Urbanusparkje in zijn buurt Bovenkerk. Daar vindt altijd een interessant schouwspel plaats, heeft Lex in al die jaren ontdekt. "Ik vind het super dat die kinderen iets verkopen, er dus afstand van doen, en dan vervolgens van dat geld bij een ander kraampje iets kopen. Ze houden dus eigenlijk niks over. En na een uur zijn ze het alweer zat", omschrijft hij.



Als de kinderen hun spullen inpakken, gaat Lex een kopje koffie drinken voor de tv. "Ff de koning bekijken en alles." En stiekem ook een beetje op adem komen, want er staat nog een hoop op het programma.

Feest bij Abina

Het feest vindt dit jaar in afgeslankte vorm plaats, vanwege een personeelstekort en de krappe voorbereidingstijd. "Een grote afknapper", als je het aan Lex vraagt. 's Middags voegt Lex zich bij het gros van de Amstelveners die in een grote stoet de vrijmarkt aan de Amsterdamseweg aflopen. "Mijn broer woont daar ergens achter, dus dan ga ik daar aan het bier", gaat hij verder. "En natuurlijk gaan we dan naar het feest bij Abina, omdat ik daar altijd veel bekenden tegenkom".



"Aan het eind gaan we altijd eten bij de Griek", besluit hij. Een plek waar alle verhalen van die dag onder het genot van een heerlijk bord eten kunnen worden gedeeld. De ideale afsluiting, wat Lex betreft.