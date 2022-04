Koningsdag 2022 Amstelveen gaat door, feest bij Abina nog onzeker

Buurtborrels, vrijmarkten en optredens: zo'n beetje alles wat vorig jaar tijdens Koningsdag verboden was, mag dit jaar. Wel is het nog de vraag of de - traditionele - grootste reünie van Nederland in café-restaurant Abina doorgaat.

De vrijmarkten op de Amsterdamseweg en in het Oude Dorp zijn terug van weggeweest, zo laat Amstelveen Oranje desgevraagd weten. Ook in de wijken Middenhoven, Westwijk, Bovenkerk (Urbanuspark) en Randwijck en op Stadsplein is toegestaan om spullen te verkopen.

'Niet zo groots als voor corona'

Of er tot kan worden gefeest bij restaurant-café Abina is nog onzeker. Abina's eigenaar Jeffrey Oudshoorn: "We gaan in ieder geval niet zo groot uitpakken als we voor corona hebben gedaan. De voorbereidingstijd is daarvoor te kort en ook bij Abina kampen we met personeelstekort. Zeker voor een dag als deze."

Oudshoorn en zijn team zijn in overleg met de gemeente over een kleinere opzet. Omdat Abina toch the place to be is op Koningsdag, verwacht de lokale overheid wel grote drukte op de hoek Amsterdamseweg-Oude Karselaan. Zowel Abina als de gemeente kijken nu hoe ze dit probleem kunnen tackelen.