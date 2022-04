Eerder aangehouden drugsdealer opnieuw in de fout, politie vindt grote hoeveelheid drugs

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 21-jarige man uit Blokker aangehouden, die een flinke hoeveelheid drugs bij zich had. In zijn auto werd hij herkend, omdat hij twee weken geleden ook al is aangehouden voor drugsbezit.

Beeld ter illustratie - Politie

Aan de Ekster in Hoorn zag de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag twee personen in een auto zitten, van wie één een joint aan het draaien was. De andere persoon in de auto werd door de politie herkend, omdat hij twee weken geleden ook al was aangehouden voor het bezit van een grote hoeveelheid drugs. Toen werd de man aangehouden met 52 pillen op zak en ruim 40 wikkels, met vermoedelijk cocaïne en andere softdrugs. De politie besloot de auto van de 21-jarige man uit Blokker te onderzoeken. Daaruit bleek dat er onder de achterbank van het voertuig meerdere pakketjes met vermoedelijk drugs werden aangetroffen. Dit zou gaan om gripzakjes (kleine plastic zakjes voorzien van een druksluiting, red.) met wiet en hash, en vier envelopjes met waarschijnlijk cocaïne.

De bestuurder van de auto verklaarde verantwoordelijk te zijn voor de drugs in zijn auto. Zijn bijrijder bleek niet in het bezit te zijn van drugs, en had er volgens de 21-jarige verdachte ook niets mee te maken, vertelt een woordvoerder van de politie. Nogmaals gefouilleerd Nadat de man uit Blokker was meegenomen naar het politiebureau werd hij nogmaals gefouilleerd. Daar bleek dat de man 54 pillen bij zich had, met vermoedelijk XTC. Daarbij komt ook nog eens een viertal ponypacks (een vetvrij papiertje, red.) en gripzakjes softdrugs boven water, met vermoedelijk cocaïne. Alle drugs zijn door de politie in beslag genomen en worden verder onderzocht. De man is weer vrijgelaten, maar dat wil volgens de woordvoerder nog niet zeggen dat hij niet vervolgd gaat worden door de officier van justitie.