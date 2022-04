Schiphol: 'Meivakantie wordt een grote uitdaging'

Een soepel verloop van de meivakantie wordt volgens Schiphol een 'grote uitdaging'. Er is te weinig personeel in dienst, uitzendbureaus kunnen de vraag naar tijdelijke medewerkers niet aan en er zijn veel ziekmeldingen. Schiphol waarschuwt voor lange wachtrijen, vertragingen en annuleringen, en roept reizigers op om op tijd te komen.

"Mensen zijn niet meer gewend om op vakantie of zakenreis te gaan", zegt kolonel Elwin van der Molen van de Koninklijke Marechaussee. "Dat is wat we terugzien in het gedrag. Ze komen laat, hebben de zaken niet goed op orde en dat is iets waar we nu heel erg veel aandacht voor vragen."

Niet structureel vluchten schrappen

Aan de oproep van vakbond FNV om vanwege het personeelstekort structureel vluchten te schrappen, geeft Schiphol geen gehoor. "Nederland wil uiteindelijk gewoon op vakantie. De vluchten zitten vol", zegt Vitalis. "Het verder weghalen van vluchten is in die zin niet de beste oplossing, denk ik. Het stapelt zich op in de andere vluchten die er wel zijn."