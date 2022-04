Driehonderd scholieren uit de hele provincie waren vandaag in het AZ-stadion van Alkmaar om aan den lijve te ondervinden wat techniek allemaal inhoudt. Er is namelijk een groot tekort aan technisch opgeleid personeel en om het tij te keren probeert het bedrijfsleven met een Career Day jongeren enthousiast te krijgen voor een toekomst in de techniek.

NH Nieuws / Tom Jurriaans

Leren hoe je een robot moet programmeren zodat ie een voetbal wegschopt, met een VR-bril een vliegtuig van KLM bekijken of een kraan van Waternet repareren. De bedrijven die meedoen aan de Career Day zetten hun beste beentje voor om jongeren enthousiast te maken voor een opleiding in de techniek. En terwijl de ene leerling de slaap nog uit z'n ogen wrijft, is de andere leerling enthousiast bezig met één van de vele workshops die op de tweede verdieping van het AZ-stadion wordt gegeven. "Deze leerlingen hebben al voor een profiel gekozen waarin wiskunde, scheikunde of biologie zit", vertelt organisator Erik de Mink van Jet-Net. "We hopen dat ze na hun examen ook kiezen voor een technische studie." Vruchten "Op school formules maken is natuurlijk leuk, maar door middel van deze workshops zien ze wat je er in de praktijk mee kan", vervolgt Mink. Want om leerlingen warm te krijgen voor een techniekopleiding moet je het volgens hem tastbaar maken. "Het werpt uiteindelijk zeker z'n vruchten af." De leerlingen moesten vandaag natuurlijk ook de handen uit de mouwen steken. In de onderstaande video kun je zien hoe de leerlingen het ervan af brachten:

Voetballende robots en VR-brillen om jongeren warm te maken voor techniek - NH Nieuws

Uit cijfers van Techniekpact blijkt dat het aantal leerlingen dat voor sorteert op een technische opleiding door op de middelbare school voor een natuurprofiel te kiezen, daalt. Tussen 2017 en 2021 daalde dat aantal van 53.743 naar 47.432, dat is een afname van 12 procent De techniekbranche schreeuwt dus om hoogopgeleide (bèta-)technici. "Alleen in Noord-Holland zijn er al 16-duizend vacatures voor mensen met een technische achtergrond. We hebben allerlei grote problemen in Nederland zoals de energietransitie de vergrijzing en voedseltekorten. We moeten toch gaan kijken hoe we met slimme mensen die problemen gaan oplossen."

Jet-Net & TechNet Binnen het platform Jet-Net & TechNet werken bedrijven en scholen – sinds 2002 – samen om leerlingen contextrijk les te geven, zodat ze een bewuste keuze kunnen maken voor een toekomst in de technologie, techniek of ICT. Samen zorgen ze ervoor dat leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs zich met een reëel en positief beeld kunnen oriënteren op toekomstige beroepen.