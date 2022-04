Geblunder met renovatie carillon: lokale omroep uit de lucht én klem onder viaduct

Het carillon dat normaal gesproken op het gemeentehuis van Heerhugowaard staat, wordt gerenoveerd. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Gisteren is het muziekinstrument van het dak verwijderd en verdween voor veel mensen in Heerhugowaard ook de muziek uit de lucht. Door miscommunicatie was niet duidelijk dat de antenne van de lokale omroep Streekstad Centraal aan het carillon bevestigd was.

Het bedrijf dat het carillon verwijderde, legde de antenne los neer op het dak, waardoor de zender die eraan vast zit oververhit raakte en kapot is gegaan. "Zo’n zender kost toch alweer gauw tweeduizend euro", laat een balende medewerker van Streekstad Centraal weten.

De zender neergelegd op het dak - Streekstad Centraal

Botsing Nadat het carillon verwijderd is, werd het op transport gezet richting Koninklijke Eijsbout, dat het instrument controleert en waar nodig repareert. Maar ook hier gaat het mis. De vrachtwagen die het carillon vervoert, rijdt Heerhugowaard uit via de N242. Bij de spoorwegovergang merkt de chauffeur te laat op dat de hoogte van zijn lading hoger is dan de maximale vier meter. Door de botsing belandden twee klokken in de berm. Een kraan die achter de vrachtwagen reed, heeft de klokken weer op de vrachtwagen gezet waarna de chauffeur zijn reis kon vervolgen. Het treinverkeer lag door het ongeluk een paar uur stil. Het frame van het carillon is verbogen door de botsing met het viaduct. Of de klokken zijn beschadigd zijn door de klap is nog onduidelijk.

De gemeente Dijk en Waard laat aan NH Nieuws weten dat hun carillon gisteren inderdaad achterop de vrachtwagen stond. "Gelukkig is er alleen materiële schade ontstaan en kan de schade hersteld worden. Al moet een expert daar nog wel een definitief oordeel over geven" Aldus de gemeente. Het bedrijf dat het Carillon repareert heeft aan de gemeente laten weten, dat zij de klus zonder vertraging probeert uit te voeren. De lokale zender streekstad centraal probeert op dit moment weer in de lucht te komen. Ze geven aan dat luisteraars hun niet meer kunnen ontvangen op 106.7fm. “Op 105.3 en 107.2 zijn we nog wel te ontvangen, maar dit zal voor de mensen in Heerhugowaard minder goed bereikbaar zijn” aldus een medewerker van streekstad centraal