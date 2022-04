Barbara en Chris willen investeren in herenboerderij: "Verbinding met platteland"

Hoewel de zoektocht naar grond en een boer nog in volle gang is, staan de eerste 'investeerders' voor de herenboerderij al in de rij. Hun motivatie? Meer aandacht voor de bodem en meer verbinding met het platteland.

Aan interesse ontbreekt het niet. Zo'n 180 huishoudens hebben zich al aangemeld. Eén van de mogelijke 'investeerders' is Barbara Stuart (59) uit Wijdenes. De omgang met ons voedsel is volgens haar compleet doorgeslagen. "We verschepen groente en fruit over de hele wereld, terwijl we het ook dichterbij huis kunnen houden. Zo vermijden we een hoop vervuiling en uitstoot."

Wat is Herenboeren, maar dan in West-Friesland?

Ook een monocultuur vindt zij maar niks. "Het is veel beter voor de bodem om verschillende gewassen te verbouwen. Want elke plant geeft bepaalde voedingsstoffen terug aan de bodem, waardoor die minder uitgeput raakt." Het trekt ook andere soorten insecten aan, waardoor de biodiversiteit rondom het erf groter wordt. "Het is veel natuurlijker en staat met elkaar in balans."

Mocht het moment zover zijn, dan helpt Stuart graag. Want ervaring heeft ze al. Zo'n zeven jaar verbouwt ze groenten, fruit en kruiden in haar eigen moestuin. Variërend van aardbeien tot pompoenen en van peultjes tot radijsjes. "Met de handen in de klei. Heerlijk en het smaakt ook nog eens veel beter."

Het oude dorpsgevoel, waar gezond, vers en lokaal voedsel onderling wordt verdeeld, was ook iets dat zij terugvindt in een herenboerderij. "Samen bepalen wat er wordt verbouwd, en meewerken wanneer dat nodig is."

Samen bepalen

Een paar kilometer verderop woont Chris Bakker (34). Samen met zijn vriendin woont hij in Hoorn. De afgestudeerde socioloog is bekend met het idee van Herenboeren, waarover hij een scriptie schreef. "Toen ik langs een aantal herenboerderijen ging, spatte de energie er vanaf. Deze energie ontstaat wanneer mensen echt het gevoel hebben zelf invloed te hebben op hun leefomgeving."

Maar Bakker weet hoe lastig het is om goede grond te vinden in West-Friesland. Toch houdt hij goede hoop. "De grond schijnt hier goed te zijn, die veel waard is tegenwoordig."

Via die weg kwam hij in contact met de kartrekkers in West-Friesland. Zijn motivatie? Het financiële risico bij de boer wegnemen, dat is voor Bakker de reden om net als vele anderen te investeren in landbouwgrond.

Community-gevoel

Maar een eerlijke boterham voor de boer was niet de enige reden waarom hij zich aansloot. Zelf is Bakker al een aantal jaar nauw betrokken bij stichting Weerwoud in Almere, een project dat zich bezighoudt met voedselbossen en stadslandbouw. "Een boerderij in stedelijk gebied is veelzijdig. Het brengt mensen bij elkaar, er ontstaan korte ketens, het voedsel is vers van de pers en verbouwd door een boer uit de buurt. Dat is geweldig voor een stad als Hoorn."

Want een community vormen, spreekt hem aan. "Zo maken we het boerenbestaan van dichtbij mee en de risico’s hebben ook invloed op ons. Dat is leerzaam, die verantwoordelijkheid. Samen bepalen wat er per seizoen wordt verbouwd. In principe ben je een consument en producent ineen."

De zoektocht naar grond, en één of twee boeren is nog steeds in volle gang.