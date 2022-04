Gezocht: landbouwgrond en een boer om in te huren

Ze bepalen samen wat er verbouwd wordt, betalen contributie en mogen vervolgens wekelijks hun groente, fruit, eieren en vlees bij de Herenboerderij komen ophalen. Het idee ligt al enige tijd op tafel. Nu alleen nog de grond vinden en een boer inhuren. "De bedoeling is om in het voorjaar van 2023 met dit concept te beginnen."

Het idee van een Herenboerderij is begonnen in Boxtel waar zes jaar geleden de allereerste boerderij is opgericht. Nu zijn er al 12 boerderijen actief, verspreid over heel Nederland. Deze worden geheel gefinancierd door burgers die gezamenlijk eigenaar zijn van de boerderij waarop één of twee ingehuurde boeren voedsel produceren. Zij zijn dan in loondienst. Maar waar komt die interesse vandaan?

Het streven om zonder toevoegingen van buitenaf, lokaal fruit, aardappelen en groenten te laten groeien en vee te houden, is in trek. Om op een duurzame manier te voorzien in de eigen voedselbehoefte.

En sinds november 2019 is het idee overgewaaid naar West-Friesland, waar zes kartrekkers uit Hoorn, Oosterleek en Schellinkhout een boerderij willen beginnen. Het enige wat hen nu nog rest, is de grond en een boer die voedsel produceert voor 200 huishoudens. Eén van die kartrekkers is Anne van de Graaf uit Oosterleek. "We hebben nu zo'n 185 huishoudens aan ons verbonden, dus we zijn er bijna. De meesten komen uit de omgeving Medemblik, Hoorn en Enkhuizen."

Seizoensgebonden

Wat maakt zo’n kleinschalig gemengd boerenbedrijf nu zo populair? Steeds meer mensen gaan in steden wonen, ver van het platteland en daarmee ver van de voedselproductie. "Mensen moeten weer weten waar het eten vandaan komt", legt zij uit. Groenten met het seizoen mee eten dus. "Het moet niet normaal zijn dat je in januari nog sperziebonen kan eten."

Ze hoopt dan ook op een doorbraak in de zoektocht naar twintig hectare grond die al zo’n twee jaar duurt. "Landbouwgrond in Nederland is duur en schaars", signaleert Van de Graaf. "We kunnen niet de hoofdprijs betalen, maar zeker ook geen 'troostprijs'. Toch moet het ons wel gegund worden."



Maar de financiering van een boerderij in West-Friesland is al halverwege, benadrukt zij. "Stichting Aardpeer is bereid om 800.000 euro, de helft van wat we nodig hebben, voor te financieren. Dan moet er nog een koopovereenkomst zijn voor twintig hectare en dient de rest, ook 800.000 euro, door de coöperatie zelf bijeengebracht te worden."

De kartrekkers hopen op boeren met veel land die met pensioen gaan en geen opvolger kunnen vinden. Of kerkgenootschappen met landerijen, die niet de hoofdprijs vragen. "Er zijn nog steeds kansen, maar we hebben tijd en geduld nodig. Gelukkig kunnen vrijwel alle leden het geduld opbrengen."

Het is nu vooral op de koffie gaan bij grondeigenaren. Ze maken een praatje, planten dan als het ware een zaadje en nodigen hen uit om samen een kijkje te nemen op een draaiende Herenboerderij. "We proberen ook aan te geven dat zoiets juist mooi kan zijn. De combinatie van langzaam afbouwen van een 'gangbare boer', naar het opbouwen van een Herenboerderij. Dan gebeurt er wel wat op het erf. De boer kan immers, als zij dat willen, gewoon in de boerderij blijven wonen."