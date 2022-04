Voormalig speelster van Ajax, AZ en Telstar kiest voor gezin en stopt met profvoetbal

"Het was een moeilijke beslissing, maar het is genoeg zo", zegt Van Lunteren via Instagram. "Ik wil meer tijd met mijn gezin gaan doorbrengen en mij gaan richten op een maatschappelijke carrière. Dertien jaar heb ik op het allerhoogste niveau mogen spelen. Ik heb bij verschillende mooie clubs gespeeld, mooie prijzen behaald en heel veel hoogtepunten beleefd. Het is tijd om afscheid te nemen en nieuwe leuke dingen te gaan doen."

