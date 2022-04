NH Airtime: Gesubsidieerd vliegen van Schiphol naar Straatsburg

De Franse luchtvaartmaatschappij Amelia verwacht jaarlijks zo'n 60.000 passagiers tussen Schiphol en Straatsburg te zullen vervoeren. Vorige week startte Amelia met de gesubsidieerde lijnvlucht, die vooral bedoeld is om Europarlementariërs en hun medewerkers te faciliteren.

Het Europees Parlement vergadert bijna het hele jaar door in Brussel, maar verhuist iedere maand enkele dagen naar het Franse Straatsburg. Volgens Europese verdragen moet het parlement twaalf keer per jaar in Straatsburg bijeenkomen.

De lijnvlucht van Amelia wordt daarom als essentieel gezien en wordt deels gesubsidieerd door de Franse staat. De één uur durende vlucht wordt uitgevoerd met een Embraer 145, met plaats voor 49 passagiers.

De luchtvaartmaatschappij vliegt twee keer per werkdag tussen Schiphol en Straatsburg. Naast Amsterdam wordt er ook dagelijks naar Munchen gevlogen. Volgens de directeur van Amelia, Alain Regourd, zijn deze twee luchthavens gekozen vanwege de vele overstapmogelijkheden.

'Trein geen alternatief'

Milieu-organisaties en politieke partijen zoals GroenLinks en Partij voor de Dieren - die ook in het Europarlement vertegenwoordigd zijn - willen dat korte vluchten van minder dan 750 kilometer worden vervangen door treinen. De trein vindt Amelia-topman Regourd geen alternatief: "Dat kost je bijna een hele dag."

Volgens Regourd willen zijn klanten 's ochtends heen en 's avonds terug, zodat ze hun werkdag zo efficiënt mogelijk in Straatsburg kunnen doorbrengen.