Europarlement bereikbaar met nieuwe maatschappij van Schiphol naar Straatsburg

Op Schiphol is vanmorgen de eerste vlucht van luchtvaartmaatschappij Amelia uit Frankrijk geland. De maatschappij zal voortaan twee vluchten per werkdag uitvoeren tussen Schiphol en Straatsburg, en wordt beschouwd als een noodzakelijke verbinding voor de bereikbaarheid van het Europarlement.

Luchtvaartmaatschappij Amelia noemt de verbinding tussen Schiphol en Straatsburg van 'vitaal belang' voor Europarlementariërs en hun medewerkers. Amelia zorgt de komende drie jaar voor de bereikbaarheid van het Europarlement in Straatsburg. De gesubsidieerde route werd tot voor kort uitgevoerd door Air France-KLM, die daarvoor een Embraer 190 huurde van het Duitse Eurowings.

De Embraer 145 van Amelia werd vanochtend met een watersaluut van de brandweer ontvangen op Schiphol. Aan boord van het toestel is er plaats voor 49 passagiers.

Verplicht

Het Europees Parlement vergadert bijna het hele jaar door in Brussel, maar verhuist iedere maand enkele dagen naar het Franse Straatsburg. Volgens Europese verdragen moet het parlement twaalf keer per jaar in Straatsburg bijeenkomen.

Een groot deel van de parlementariërs wil het liefst van die verplichting af, maar Frankrijk ligt dwars. Zonder instemming van alle lidstaten kan er niet gestopt worden met de vergaderplicht in Straatsburg.