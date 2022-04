De kerkuil was ooit verdwenen, maar is weer helemaal terug in West-Friesland

De kerkuil was in 1978 officieel verdwenen in Noord-Holland. Maar dankzij een jarenlange inzet van Stichting Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland zijn de vogels terug van weggeweest en zo ook weer te bewonderen in West-Friesland.

"Wij zijn natuurlijk erg blij dat de kerkuil weer helemaal terug is", vertelt een trotse Reinder Dokter van Stichting Kerkuilenwerkgroep Hoorn. Eind jaren '80 van de vorige eeuw richtten vrijwilligers Kerkuilengroep Noord-Holland op. Met als missie: de kerkuilen weer terug te krijgen in Noord-Holland. Ze geloofden dat het verdwijnen van plekken voor nesten de hoofdoorzaak achter het verdwijnen van de kerkuil was. Daarom hingen ze nestkasten op bij de boerderijen in de omgeving.

"In 1990 hadden we ons eerste broedpaar in Wieringermeer", vervolgt Dokter. "Na dat eerste jaar hebben we meerdere nestkasten opgehangen in Noord-Holland. Voor het eerst sinds 1978 hadden we weer een kerkuilenpaartje in Noord-Holland. Sindsdien gaat het als een speer."

Topjaar

De populatie liep gestaag op, maar het absolute topjaar was 2019. "Toen telden wij maar liefst 221 broedparen." Dat kwam volgens de penningmeester door de muizencyclus van dat jaar. "We hadden toen een hele vroege lente", aldus Dokter. "Daardoor waren er veel meer muizen en dus meer voedsel voor de kerkuil."

Inmiddels hangen er in Noord-Holland ruim 1.000 nestkasten en bestaat de stichting uit zo'n 50 vrijwilligers. De kerkuil is een bewoner van (half)open landschappen, bij ons in West-Friesland voornamelijk het boerenland. De vogel vestigt zich graag in gebouwen zoals schuren of kerktorens. Daar zoekt die rustige, donkere schuilhoekjes als rustplaats voor overdag en als nestplaats.

Tekst gaat verder onder de foto.