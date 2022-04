Groene Revolutie in Noord-Holland? Recordaantal mensen wil subsidie voor natuurherstel

Als het aan de provincie ligt, wordt Noord-Holland straks het nieuwe Walhalla voor flora en fauna. Om ruim baan te maken voor de natuur wordt met het Betrekken bij Groen Fonds ruim een ton geïnvesteerd in groene projecten van burgers, die de biodiversiteit moeten herstellen. Noord-Hollanders kloppen steeds vaker aan voor een groene investering in eigen omgeving. Het daarvoor beschikbaar gestelde budget is allang niet meer toereikend voor het hoge aantal aanmeldingen, vertelt Marijke van Langen, projectmanager van Landschap Noord-Holland. "Al enkele jaren wordt er vijf tot zes keer meer aangevraagd dan dat er beschikbaar is."

De 92 inzendingen vroegen in totaal voor meer dan 503.000 euro budget aan. Daarvan verkoos de jury 48 projecten; 22 kregen het volledige budget en 26 aanvragen kregen een deel toegekend. Van 1 februari tot en met 1 maart kregen Noord-Hollanders de mogelijkheid hun aanvraag in te dienen. "Het doel is dat de projecten aan het einde van het jaar zijn afgerond."

Jaarlijks stelt de provincie ruim 700.000 euro beschikbaar om de biodiversiteit te vergroten en plant- en diersoorten te beschermen. In 2022 is 101.500 euro bestemd voor het Betrekken bij Groen Fonds.

Landschap Noord-Holland is uitvoerder van de projecten en biedt ondersteuning bij grotere klussen. "Hoe meer mensen actief betrokken zijn bij de natuur, hoe beter. De bewustwording dat we groen nodig hebben en moeten beschermen, is van groot belang. Zeker nu met de afnemende biodiversiteit, waarin Nederland aardig in de kopgroep loopt", reageert Van Langen tegen NH Nieuws.

Het fonds is in het leven geroepen burgers te stimuleren actiever betrokken te zijn bij natuurherstel. Uit het aantal aanmeldingen blijkt dat Noord-Hollanders zich steeds vaker willen inzetten voor de bloemetjes en bijtjes.

De jury bestond uit een brede vertegenwoordiging van Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet. Landschap Noord-Holland is penvoerder van het Betrekken bij Groen programma.

Projecten die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage moeten de biodiversiteit in de omgeving versterken of de soortenbescherming in de provincie verbeteren. Denk aan vlindertuinen, bijen-oases of vleermuiskasten. "Maar ook voor grotere klussen die vrijwilligers niet zelf kunnen uitvoeren, zoals het uitdiepen van een paddenpoel, het maken van een plasdraszone of voor het inhuren van een expert voor een beheerplan kunnen burgers budget aanvragen."

Schuiltunnels en tankstationnetjes

Zo worden er in het Bloemendaalse bos langs de bosranden zogenaamde schuilstroken aangelegd voor dieren. Deze schuilstroken of -tunnels bestaan uit gebogen gaaswerk, bedekt met struikgewas. "Ze worden geplaatst bij wegen, zodat dieren in deze begroeide tunnels kunnen schuilen. De bloeiende planten trekken ook weer meer insecten aan."

In Anna Paulowna kan een dorpsvereniging aan de slag met het vergroenen van hun park, krijgen twee scholen in Bussum een groen schoolplein en kunnen vrijwilligers in Zwaag een ruilmarkt voor planten gaan organiseren.

In Amsterdam worden stepping stones voor bijen gemaakt, kleine stukjes groen met

nectarrijke planten. Verder worden op zo'n zeventig plekken in de stad 'tankstationnetjes' aangelegd voor bijen en andere insecten. "Tien andere initiatieven kunnen een vlinder-, insecten-, kruiden- of pluktuin aanleggen. Ook kerkuilen, vleermuizen en insecten profiteren van de bijdragen uit het fonds", reageert Van Lange. Verdere toekenningen gaan naar gereedschappen en uitrusting voor vrijwilligersgroepen.