Nieuw onderkomen voor KNRM en Reddingsbrigade Petten mooi op schema

De stalen constructie staat, de vorm van het nieuwe thuis voor de redders in Petten is goed te zien: het nieuwe pand biedt straks ruimte aan alle materialen, zoals boten, waterscooters, auto's en leslokalen. Het gebouw moet voor verbroedering gaan zorgen tussen de twee organisaties.

"De burgemeester heeft gemeend dat als we samen in één pand komen, we meer tot verbroedering komen. Wat we nu al zien is dat jeugd die begint bij de Reddingsbrigade later bijna allemaal doorstroomt naar de KNRM. En de jongeren zo hun nautische taak voortzetten", vertelt voorzitter Jan Maarten Kaan van de Reddingsbrigade in Petten.

Crowdfunding

De gemeente Schagen betaalt de bouw van het pand, maar de inrichting moet uit eigen portemonnee worden betaald. En daar hangt een flink prijskaartje aan. "Het gaat om tafels, stoelen, maar ook een apparaat om de pakken te drogen. Ik denk dat ik aan de krappe kant schat als ik het over 54.000 euro heb. We zijn daarom een crowdfundingsactie gestart."

Het pand moet in september klaar zijn. Volgens Kaan liggen de bouwers nog mooi op schema. "We hebben een tijdje terug wat vertraging gehad bij de bouw van de stalen constructie. Door de harde wind kon er niet worden gehesen. Maar we liggen op koers. Alle materialen voor de bouw zijn voorradig. We hopen in september klaar te zijn."