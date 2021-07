West-Friese reddingsbrigade weer terug op eigen bodem na hulpacties Limburg en België

De vrijwilligers van reddingsbrigade De Streek zijn weer thuis. De reddingsploeg bood ondersteuning tijdens de watersnood in België en Limburg. "Het was mooi om ingezet te worden, want daarvoor trainen we. Maar België was heftig", vertelt Peter Smit van Reddingsbrigade De Streek in Grootebroek. "Het was vooral mooi om de lokale bevolking te spreken, mensen waren heel dankbaar."

Inmiddels is zijn ploeg, die uitsluitend bestaat uit vrijwilligers, weer thuis. Vanavond staat de evaluatie op de agenda. De reddingswerkers komen bij elkaar om te bespreken wat er goed ging, maar ook wat er beter kon. "En we gaan checken of er extra nazorg nodig is. Niet alleen bij collega's, maar ook het thuisfront. Want je man of vrouw wordt wel naar een gebied gestuurd waar het gevaarlijk is."

Smit zegt dat het 'mooi' was om ingezet te worden, 'want daar trainen we voor'. Maar hij vertelt vanmorgen op NH Radio ook dat het 'heftig' was in België. Zij werden namelijk daar ingezet waar het mis kon gaan.

In actie als het misgaat

"We zijn op strategische punten neergezet, waar het water kritiek was", legt Peter uit. "Bijvoorbeeld in Well (plaats in Limburg, red.), daar stond een muur van drie meter waar het water anderhalve centimeter onder stond. Dan sta je in de buurt op een iets hoger gelegen plek. Als het dan misgaat, kun je in actie komen. Daar is het gelukkig goed gegaan."

De West-Fries vertelt dat hij de heftige gebeurtenis goed achter zich kan laten. "Ik heb lekker kunnen slapen thuis, dat scheelt een hoop. Toevallig heb ik vakantie, maar er zijn ook collega's die gewoon weer aan het werk zijn. De rust is naar mijn idee wel weer een beetje wedergekeerd."