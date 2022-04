Dankzij subsidie van de provincie een nieuw park in Van Ewijcksluis: "Wel 500 bomen en struiken"

De plaatselijke dorpsvereniging diende een aanvraag in bij het Betrekken bij Groen Fonds, een initiatief van de provincie waarbij ruim 100.000 euro beschikbaar is gesteld voor lokale projecten die moeten zorgen voor meer groen in de omgeving. "Wij deden een aanvraag van 5.000 euro, maar krijgen uiteindelijk 2.500 euro", vertelt Annemarie Koopmans, initiatiefneemster in Van Ewijcksluis. Ze vervolgt: "Daar zijn we natuurlijk ook hartstikke blij mee."