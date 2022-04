Carrière Antoon neemt nieuwe vlucht: zanger uit Midwoud staat in Ziggo Dome

De bliksemcarrière die Antoon doormaakt, neemt een nieuwe vlucht. De zanger die is opgegroeid in Midwoud, maakte bij het programma Humberto bekend dat hij op 17 december in de Ziggo Dome gaat optreden. Ook ontving hij gouden platen voor de singles 'Hallo' en 'Hotelschool'.

Antoon (midden) viert zijn nummer 1 hit 'Hallo' - Instrgram / @Antoonpb

Dat het hard gaat met Antoon - echte naam Valentijn Verkerk - is een understatement. Anderhalf jaar geleden nog, stond hij aan de wieg van een serieuze loopbaan in de muziek. Nu doet hij een grootse aankondiging voor een optreden in de grootste zaal van Nederland, waar zo'n 17 duizend bezoekers in kunnen. Live op de Nederlandse televisie, voor het oog van bijna anderhalf miljoen kijkers. Onlangs nog maakte hij een clubtour langs de grotere poptempels van Nederland, zoals Paradiso in Amsterdam, 013 (Tilburg) en Tivoli en Utrecht. Deze concerten waren in no-time uitverkocht, dus is het tijd voor de grote stap. Tekst gaat verder onder de foto.

Antoon scoorde de afgelopen tijd een aantal dikke hits, zoals 'Hyperventilatie', 'Bootje', 'Vluchtstrook', 'Hotelschool' en stond met 'Hallo' een aantal weken op nummer 1 in de Top 40. Vooral onder de jeugd worden zijn nummers miljoenen keren beluisterd via platformen als Spotify. Vorig jaar zette hij in zijn eigen dorp de feesttent van Snertpop in Midwoud nog volledig op zijn kop. Op 18 juni betreedt hij het podium tijdens Live in Hoorn.