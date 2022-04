Politie loste waarschuwingsschoten in Uithoorn vanwege arrestatie inbrekers

De politie heeft drie verdachten aangehouden. Het gaat om een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, een 27-jarige man uit Utrecht en een 26-jarige man uit Bilthoven. Een vierde verdachte wist te ontkomen. De groep wordt verdacht van een serie inbraken in de regio Den Haag.

De Haagse politie had de groep al langer in het vizier en volgde ze op de voet. Vrijdagavond troffen ze het viertal rond half tien aan bij een woning aan waar zij vermoedelijk een inbraak hadden gepleegd. De politie ging gelijk over tot actie en slingerde de mannen in de boeien. Hierbij zijn meerdere waarschuwingsschoten gelost.