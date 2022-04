Politie 'schietend door de straat' voor arrestaties in woonwijk Uithoorn

Bewoners van enkele straten in de Uithoornse wijk Thamerdal zijn vanavond opgeschrikt door een politieactie waarbij een of meerdere agenten hebben geschoten. De verdachten zijn kort daarvoor vermoedelijk klemgereden. Uiteindelijk zijn ze aangehouden.

Een buurtbewoner beschrijft tegenover mediapartner AAN! een wildwesttafereel. "Ze renden schietend door de straten hier." Of er gericht is geschoten of dat er uitsluitings waarschuwingsschoten zijn gelost, is onbekend. Ook is nog niet bekend of de verdachten op de agenten hebben geschoten.

De confrontatie was geen toevalstreffer. De politie Amsterdam meldt op Twitter dat het om collega's uit Den Haag gaat. Zij waren 'in de omgeving van de Constantijn Huijgenslaan in Uithoorn voor een lopend onderzoek'.

Meerdere straten

Een woordvoerder van de Haagse politie wil niet kwijt in welke straat of straten de politieactie exact heeft plaatsgevonden, maar buurtbewoners vertellen een verslaggever van AAN! dat 'er meerdere keren is geschoten'. De auto werd klemgereden in de Joost van den Vondellaan, waarna er in de naastgelegen Valeriuslaan en de Jan Luijkenstraat zou zijn geschoten.