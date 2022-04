Leerlingen Jan Arentsz Alkmaar rennen geld bijeen voor Oekraïne

Het Jan Arentsz in Alkmaar organiseerde gisteren een sponsorloop voor Oekraïne. De opbrengst gaat naar het Rode Kruis, dat humanitaire hulp biedt aan Oekraïners in hun eigen land en aan degenen die de grens over zijn gevlucht.

"Ik merkte dat de oorlog best wel speelde bij de leerlingen", vertelt pedagogisch onderwijsassistent Mandy Weber van CSG Jan Arentsz. "We deden er op school nog niets specifieks voor, en ik dacht: 'we moeten daar gewoon iets mee doen'."

Parcours door en om school

Voor de benefietloop renden of wandelden leerlingen in een kwartier tijd rondjes van ongeveer 400 meter. Per ronde werd geld verzameld. Het parcours liep kriskras door het schoolgebouw en er omheen. Vooraf hadden de deelnemers sponsoren gezocht.

"Wat mij betreft doen ze het op meer scholen, en ook op basisscholen als het moet", vindt een van de deelnemers. Een andere leerling zegt tegen mediapartner Alkmaar Centraal: "Origineel, en goed voor Oekraïne om geld in te zamelen."

De opbrengst van de loop wordt woensdag bekend gemaakt. Het bedrag gaat naar Giro 5125 van het Rode Kruis.