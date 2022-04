Vaccinatieplicht voor nieuwe KLM-piloten, stewards en stewardessen

Volgens een woordvoerder wordt in de sollicitatieprocedure gevraagd of nieuwe kandidaten op alle bestemmingen in het KLM-netwerk kunnen en mogen vliegen, en dus volledig inzetbaar zijn voor de functie als piloot, steward of stewardess. KLM omzeilt op deze manier de vraag of de sollicitanten gevaccineerd zijn.

Wie niet geheel inzetbaar is om naar alle bestemmingen van KLM te kunnen vliegen, wordt niet aangenomen. KLM laat in een verklaring weten dat "een werkgever tot op zekere hoogte eisen mag stellen aan wie hij aanneemt."

Veel landen weren reizigers en bemanningsleden die niet gevaccineerd zijn. Inmiddels mogen ongevaccineerden niet meer naar Argentinië, Suriname, Trinidad & Tobago, Colombia, Singapore, Thailand, Griekenland, Italië en Oostenrijk.

Ongeplande tussenlanding

Omdat een deel van het vliegend personeel niet gevaccineerd is, kan het niet worden ingeroosterd op vluchten naar die bestemmingen, maar ook in sommige gevallen op vluchten die het luchtruim doorkruizen van een land met een vaccinatieplicht. Mocht een toestel een ongeplande tussenlanding moeten maken, kan dat grote problemen opleveren.

Ongevaccineerd personeel van KLM is niet verplicht dat te melden, maar moet wel bij KLM Health Services, de gezondheidsdienst van de maatschappij, aangeven of er bestemmingen zijn waarop het niet kan vliegen. Die melding is vertrouwelijk, zodat roostermakers en leidinggevenden de reden nooit krijgen te horen.

Vakbond akkoord

Voorzitter Chris van Elswijk van cabinevakbond VNC laat NH Nieuws weten zich in het nieuwe aannamebeleid te kunnen vinden. Volgens Van Elswijk zijn er inmiddels 300 tot 500 nieuwe cabineleden onder de nieuwe voorwaarden aangenomen en nog eens zo'n 300 bij KLM Cityhopper. Pilotenbond VNV was niet bereikbaar voor een reactie.