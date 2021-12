KLM voert druk op ongevaccineerd personeel op en komt met meldplicht

Piloten en cabinepersoneel van KLM moeten zich voortaan verplicht melden als ze om welke reden dan ook niet naar een bepaalde bestemming kunnen. Dat laat KLM aan NH Nieuws weten. Steeds meer landen weren reizigers en bemanningsleden als ze ongevaccineerd zijn, maar KLM weet nog niet van alle stewards en stewardessen of ze wel op die vluchten ingeroosterd kunnen worden.

Tot nu toe mocht het personeel zich op vrijwillige basis melden bij KLM Health Services - de doktersdienst van de maatschappij - als ze niet op bepaalde vluchten ingeroosterd kunnen worden, waaronder bezwaren tegen een coronavaccinatie. De melding is vertrouwelijk, zodat roostermakers en leidinggevenden de reden nooit krijgen te horen.

KLM voert nu de druk op door het melden van die zogenaamde reisrestrictie verplicht te stellen. Er zijn zorgen nu het aantal bestemmingen met een vaccinatieplicht toeneemt, KLM in de problemen komt met het inroosteren van het cabinepersoneel dat niet gevaccineerd is en dat ook niet wil melden.

Vaccinatiebewijs

Volgens een woordvoerder wil KLM voorkomen dat er vlak voor een vlucht naar een land met vaccinatieplicht een steward(ess) tussenzit zonder vaccinatiebewijs, omdat zij of hij dat niet van te voren heeft aangegeven.

Dan zou er op het laatste moment vervanging moeten worden geregeld, met vertraging of annulering als gevolg. KLM wil ook voorkomen dat er personeel op een bestemming komt waar ze niet worden toegelaten. Als er toch een ongevaccineerd crewlid tussendoor glipt, loopt de hele bemanning het risico in het hotel in isolatie te moeten.

Piloten

Vooralsnog lijkt het probleem zich vooral af te spelen bij het cabinepersoneel. Volgens een woordvoerder van pilotenvakbond VNV zijn er geen signalen bij hen bekend dat er ongevaccineerde piloten zijn die zich nog niet bij KLM Health Services hebben gemeld.