KLM gaat ongevaccineerde bemanningsleden registreren

KLM zit flink in haar maag met het inroosteren van ongevaccineerde piloten en cabineleden. De maatschappij mag het personeel niet verplichten zich te vaccineren, maar moet aan alle reisrestricties- en eisen voldoen van de landen waarop gevlogen wordt. Dankzij een vertrouwelijke melding bij KLM Health Services, worden bemanningsleden automatisch niet ingeroosterd op bestemmingen waar een vaccinatieplicht geldt.

Noodgeval

KLM verwacht dat het aantal landen dat een vaccinatiebewijs verplicht, zal worden uitgebreid. Ook vragen steeds meer hotels waar de crewleden slapen een bewijs van een coronavaccinatie. Ongevaccineerde KLM'ers zullen mogelijk ook niet meer worden ingeroosterd op vluchten die over landen vliegen waar ook een verplichting geldt. Zo voorkomt de maatschappij dat er in geval van een (medische) noodgeval met ongevaccineerde bemanningsleden wordt geland op een bestemming waar een prikbewijs verplicht is.

De zorgen zijn niet weg bij KLM: vanwege het toenemende aantal landen dat de strenge inreisregels invoert, vreest de luchtvaartmaatschappij grote operationele problemen. Voorlopig kan KLM de ongevaccineerde cabineleden en piloten nog kwijt op genoeg routes waar geen vaccinatieplicht geldt.