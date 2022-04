Debuterende Richard Douma loopt limiet, maar laat EK marathon lopen: "Past denk ik niet in mijn planning"

Supertevrden is hij. Richard Douma maakte gisteren in Rotterdam zijn marathondebuut in 2 uur 12 minuten en 21 seconden. Snel genoeg om in augustus op het EK in actie mogen komen, maar de Zaandammer verwacht niet dat hij in München zal starten. "Ik denk niet dat het EK in mijn planning past."

Richard Douma - Orange Pictures

De 28-jarige Douma is van origine een middellange afstandsloper. Vier keer veroverde hij de nationale titel op de 1500 meter. De laatste keer in augustus 2021 in Hem. Vorig jaar pakte hij voor het eerst ook goud op de 10 kilometer. In Rotterdam liep hij op de klassieke afstand zeker geen vlekkeloze race. In de slotfase maakte Douma kennis met de gevreesde man met de hamer. "Ik wist niet wat ik kon verwachten van de marathon en heb het ondervonden. Na 35 kilometer zat er geen power meer in mijn benen. Het ging vrij rap. Van 32 naar 33 kilometer liep ik in 2 minuut en 59 seconden en toen ging-ie naar 3.07. Mijn hoofd wilde wel, maar ik kon niet meer doorpushen."

Quote "Ik dacht: ik ga niet zomaar uitstappen" Marathonloper Richard Douma

Het was ook het moment dat Douma zijn metgezel Björn Koreman, die in 2:10.32 zou finishen, moest laten gaan. Toch wist hij zich in die laatste kilometers te herpakken. "Ik ben op karakter doorgelopen. Ik dacht: ik ga niet zomaar uitstappen. Maar op 40 kilometer was een drankenpost, die heb ik helemaal niet meer gezien. Dus ik weet niet hoe het eruit zag." Chillen in Portugal Uiteindelijk kwam hij op de Coolsingel als elfde over de meet en overheerst de tevredenheid. "Het was ontzettend mooi om in Rotterdam te kunnen lopen. Ik denk dat ik hartstikke tevreden mag zijn. Ik ben een beetje stijf, maar voel me goed. Dinsdag ga ik lekker naar Portugal een paar dagen chillen en dan weer opbouwen." De komende tijd wil Douma zich op de 5 en 10 kilometer gaan richten. "De 1500 meter ga ik niet meer lopen, maar ik ga gewoon nog een baanseizoen draaien. Ik wil de marathon leren lopen. Misschien volgt er straks een najaarsmarathon. Je wilt altijd harder. Dit is mooi voor nu. Ik ga lekker hardlopen en dan komen de tijden vanzelf wel", zegt hij nuchter.

Lees ook Sport Sterk debuut atleet Richard Douma op marathon van Rotterdam