Sterk debuut atleet Richard Douma op marathon van Rotterdam

Tijdens zijn eerste deelname aan een marathon heeft Richard Douma de limiet voor het EK in München gelopen. De Zaankanter finishte vanmiddag als elfde op de marathon van Rotterdam in 2 uur, 12 minuten en 21 seconden. Abdi Nageeye greep in een nieuw Nederlands record de overwinning.

Lange tijd vormde Douma, van origine een middellange afstandsloper, een koppel met Björn Koreman. De Noord-Hollander moest na 35 kilometer pas op de plaats maken en Koreman, die op een tijd van 2 uur en 9 minuten liep, laten gaan. Douma herpakte zich knap en liep zijn eerste marathon toch uit. Koreman had het ook bijzonder lastig in de laatste kilometers maar finishte op de negende plaats in 2:10.39. Ook hij bleef daarmee royaal onder de EK-limiet van 2:13.00. De limiet voor het WK (2:10.00) was net te hoog gegrepen.

Historische zege Nageeye

De winst in Rotterdam ging naar Abdi Nageeye in 2:04.56. In een zinderende na een nek-aan-nek-sprint op de Coolsingel klopte hij Leul Gebreselassie. Daarmee verpulverde de winnaar van olympisch zilver zijn Nederlands record (2:06.17). Bovendien is Nageeye de eerste Nederlander die in de 41-jarige geschiedenis de marathon van Rotterdam op zijn naam schrijft.

