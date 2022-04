Doelpuntenmaker Molenaar na stunt Telstar: "We speelden Excelsior van de mat"

Telstar boekte vanavond tegen Excelsior zijn meest aansprekende resultaat van het seizoen. De ploeg van Andries Jonker verbaasde vriend en vijand en won met 1-4 in Rotterdam. Verdediger Jip Molenaar was verantwoordelijk voor de tweede treffer van de Witte Leeuwen en glunderde na afloop van oor tot oor. "Ik stond af en toe echt te genieten in het veld."