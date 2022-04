Geweldige stunt van Telstar op bezoek bij promotiekandiaat Excelsior

Telstar heeft vanavond een fantastische overwinning geboekt in Rotterdam. Excelsior, concurrent van FC Volendam in de strijd om promotie, werd met maar liefst 4-1 verslagen.

De Witte Leeuwen zaten meteen lekker in de wedstrijd door een snelle goal van Sven van Doorm. De gelegenheidsaanvaller was het eindpunt van een mooie aanval: 0-1. Excelsior kreeg daarna een aantal mogelijkheden, maar Telstar scoorde opnieuw. Jip Molenaar schoot uit de draai binnen. De verdediger was voorin gebleven na een hoekschop. Voor de tweede keer kwam de assist op naam van Ozan Kökcü.

Vlak voor rust zorgde Mats Wieffer voor het enige smetje van de avond. Hij kon simpel scoren, nadat doelman Ronald Koeman jr. een voorzet niet goed verwerkte. De bal kwam daardoor voor de voeten van de Excelsior-middenvelder.

Telstar zet door na rust

Even leek het erop dat de druk van de thuisploeg de Velsenaren te veel zou worden, maar niets bleek minder waar. Na een overtreding in de zestien op Giovanni mocht Kökcü aanleggen voor een penalty. De middenvelder maakte geen fout: 1-3.

Dankzij een aantal knappe reddingen van Koeman jr. speelde Telstar in het vervolg een gewonnen wedstrijd. Dankzij invaller Anwar Bensabouh werd de avond nóg mooier. In blessuretijd knalde hij de bal in de kruising.