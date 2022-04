Basisschoolleerlingen 'kopen' ambulance voor Oekraïne: "Dit zet aan tot meer"

Leerlingen van de Josephschool in Bloemendaal stonden vanmiddag gek te kijken toen er een ambulance hun schoolplein op kwam rijden. Gelukkig is er niemand gewond, wel hadden de leerlingen geld ingezameld voor de stichting Zeilen van vrijheid, die oude ambulances aankoopt en deze vol met hulpgoederen richting oorlogsgebieden in Oekraïne stuurt.

Mike Noordhoek, directeur van de Josephschool, is trots op de inzamelingsactie van zijn kinderen. "We hebben een kleine duizend euro ingezameld en je merkte echt dat de kinderen, vooral in de hogere klassen, betrokken waren. En dit is natuurlijk tastbaar, hierdoor zien ze wat er met het geld gebeurt."

27 ambulances

Morgen vertrekt er voor de tweede keer een groep ambulances richting oorlogsgebieden in Oekraïne, daarmee heeft de organisatie Zeilen van vrijheid ervoor gezorgd dat er zo'n 27 ambulances zijn vertrokken. Dat is hard nodig volgens Zmicier Zaleznicenka van de stichting, omdat er grote behoefte is aan medische hulpmiddelen.

"De ambulance is nu nog leeg, maar voor we vertrekken, stoppen we hem helemaal vol met medicijnen, medische apparatuur en andere hulpmiddelen. Ook kan de ambulance zelf gebruikt worden om mensen te helpen", aldus Zaleznicenka.

Tekst gaat door onder de foto.