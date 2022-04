Het Badhuis in Leidsebuurt warm bad voor Oekraïense vluchtelingen: "Thank you, Haarlem"

De 'houten Haarlemmer' staat niet per se bekend als de meest open mensen ter wereld. Toch voelen veel Oekraïnse vluchtelingen zich hier welkom. In buurtcentrum Het Badhuis ontmoeten Haarlemmers vluchtelingen uit het door oorlog verscheurde land. "De mensen lachen hier en zijn behulpzaam."

Verschillende Haarlemse bedrijven ondersteunen de organisatie, en in buurthuis Het Badhuis in de Leidsebuurt zijn iedere maandag, dinsdag en donderdag ontmoetingsmiddagen voor vluchtelingen en betrokken Haarlemmers.

Haarlem 4 Ukraine zorgt voor hulpgoederen; zowel voor Oekraïnse vluchtelingen als voor de mensen die nog in Oekraïne zijn. Maar de instelling, die recentelijk is opgezet door betrokken Haarlemmers, zorgt ook voor een veilige opvang van vluchtelingen hier in de stad.

Kolavchuk komt zelf uit Oekraïne, maar woont al tien jaar in Nederland. Naast het opvangen van de mensen hier, proberen ze ook mensen in Oekraïne te helpen door spullen op te sturen. Er is volgens haar dan ook ontzettend veel behoefte aan medicatie en medische middelen in het door oorlog verscheurde land.

Juist dat samenkomen, is heel belangrijk volgens Stella Kolavchuk, vrijwilliger van de organisatie. "Zo krijgen ze het gevoel niet alleen te staan, want dat is wat ze voelen als hierheen komen."

Eén van de vluchtelingen is Julia. Zij is samen met haar dochter naar Nederland gevlucht. In Haarlem is zij opgevangen door een man die in de Vijfhoek woont en een kamer over had. "Ik vind alle mensen heel aardig en iedereen is heel behulpzaam", zegt Julia die niet graag over de oorlog wil praten.

Een andere vrouw, die ook Julia heet, wil wel iets over de situatie in haar land vertellen. "Ik ben samen met mijn dochtertje hierheen gekomen. Mijn ouders en zus zitten nog in Kiev. Ik probeer iedere dag contact te hebben en de situatie is heftig daar. Ze hebben er echt humanitaire hulp nodig."

Julia vindt het dan ook fijn dat deze middagen worden georganiseerd. Hierdoor kan ze praten over wat ze heeft meegemaakt, de rust vinden en hopelijk snel weer in contact komen met haar familieleden.