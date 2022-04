Van Callinghe op 't Oghe tot Callantsoog: fotoboek 450 jaar dorpsleven in vogelvlucht

De kerk, de winkels, de boerderijen, het strand, de duinen en niet te vergeten het dorpsplein. Bijna niets is het hetzelfde gebleven; dat blijkt uit de foto's in het boek '450 jaar Callantsoog' dat vandaag is gepresenteerd. Honderden foto's geven een beeld van alle veranderingen in kustdorp sinds het ontstaan in 1570. "Het boek hoort hier thuis," zegt geboren Callantsooger Herman Leguit, initiatiefnemer van het boek.

Archief Historische Vereniging Callantsoog

Bladzijde 58; een foto van De Buurt, het huidige Dorpsplein, met daarop een bluswaterkuil. "Ik heb hier nog geschaatst", vertelt Herman Leguit lachend. "Ik ben de 'boosdoener' van het boek. We wilden eigenlijk een fotoboek maken van de evenementen ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan van het dorp in 2020, maar door corona is dat allemaal niet doorgegaan." Zandplaat Om toch iets tastbaars te maken opperde fotografe Simone Gerard om samen met de Historische Vereniging Callantsoog een historisch boek te maken. De van oorsprong Overijsselse woont sinds 2016 in Callantsoog. Zij maakte de foto's van het hedendaagse dorpsleven: "Het strand, de natuur, het dorp, dat is een walhalla voor mij. Callantsoog heeft een interessante geschiedenis heb ik gemerkt. Ooit was het niet veel meer dan een zandplaat. Ze hadden hier zelfs een eigen Hollywood. Er is niets meer van over dan wat foto's." Tekst gaat verder.

Samenstellers van het boek 450 jaar Callantsoog Lammie de Ruiter, Simone Gerard en Co de Bakker - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Het resultaat is een historisch en modern overzicht van alle aspecten van het dorp. Van de opkomst van het toerisme, het dorp in de Tweede Wereldoorlog met bombardementen en een bezoek van de Duitse generaal Rommel, tot de strandingen van schepen, het juttersleven en alles met het strandleven en veranderingen rond het huidige dorpsplein. Herman Leguit: "Kijk, het 500-jarig bestaan maak ik niet mee dus ik ben blij dat het boek er nu is. Ik ben hier aan het plein geboren, ik heb er als kind gespeeld, ik ging er naar de kermis en nu werk ik er in mijn winkel. En ja, het plein; er staan gebouwen waar ik nooit aan zal wennen, maar de gemoedelijkheid van het dorp blijft." Tekst gaat verder.

450 jaar Callantsoog Archief Historische Vereniging Callantsoog

450 jaar Callantsoog Archief Historische Vereniging Callantsoog

450 jaar Callantsoog Archief Historische Vereniging Callantsoog

boek 450 jaar Callantsoog Historsiche Vereniging Callantsoog / NH Nieuws Volgende