Vlaggen voor viering 450e verjaardag Callantsoog: "Minder feestjes, maar saamhorigheid blijft"

CALLANTSOOG - De vlag kan uit, want Callantsoog bestaat 450 jaar. Het kustdorp wil het groots vieren met een kermis, dorpsontbijt en een sport- en speldag, maar het coronavirus gooit roet in het eten. De eerste evenementen zijn afgelast. De speciale jubileumvlaggen zijn al wel te koop en hangen ook al in het dorp. "Prachtig!"

Het huidige Callantsoog is een oude bewoonde plek. De vikingen woonden al in de streek rond 900. Van Callingen in den Oge ontstond in de twaalfde eeuw en in begin zestiende eeuw heette de vallei Sevenhuysen. "Dit is eigenlijk al het derde dorp Callantsoog. De andere twee liggen ver in zee."

"Gek genoeg was het een toerist die vroeg hoe lang Callantsoog al bestaat," vertelt ras-Callantsoger Herman Leguit aan NH Nieuws. "Ik ben in de boeken gedoken en zag dat mensen zich hier weer in de vallei vestigden na de Allerheilgenvloed van november 1570. Hier op het dorpsplein eigenlijk. Het allermooiste kustdorp van Noord-Holland, haha!"

Voor het jubileumjaar zijn speciale vlaggen gemaakt. De verkoop is afgelopen weekeinde begonnen om wat feestkosten te kunnen dekken, maar vooral als impuls voor de saamhorigheid in het dorp. "Ik heb er zelf drie. Eén voor bij de winkel, één voor thuis en één houd ik als collectors item in de plastic tas. Ik hoop echt dat ze overal komen te hangen."

Superdorp

Theo Bijpost - geboren in nooddorp Hollywood en getogen Callantsoger - heeft de vlag al aan de gevel hangen: "Jazeker, de vlag is het echt geweldig. Het geeft me een blij gevoel om in zo'n superdorp te wonen en een feestje hoort erbij." Dat hoopt ook Herman Leguit: "De saamhorigheid blijft. We hopen het gemoedelijke in alle evenementen terug te krijgen."

Lichtjestocht

De lijst met evenementen rond het jubileumjaar is lang, maar niet alles kan doorgaan vreest Leguit: "We willen snel borden plaatsen met historische foto's. Pas in juni misschien kunnen we weer activiteiten houden, misschien het beachvolleybaltoernooi. Eind september is er een lichtjestocht door het Zwanenwater. Het zou mooi zijn als dat doorgaat."