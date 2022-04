Foeke Booy in De Aftrap over raddraaiers in het voetbal: "Waarom komt men ermee weg?"

Wangedrag van voetbalsupporters is van alle tijden. Peter Wijker maakte het mee bij AZ en Foeke Booy werd in zijn carrière als voetballer én trainer mee geconfronteerd. Dat twee supporters onlangs bij FC Volendam de kleedkamer binnendrongen, hebben ze niet meegemaakt. In onze voetbal talkshow De Aftrap pleit Booy, technisch manager bij SC Cambuur, voor een duidelijke straf: "Als je over de schreef gaat, moet je de consequenties aanvaarden."