Lange wachtlijsten voor hiv-preventiepil bij GGD Amsterdam

Het PrEP-programma van de GGD Amsterdam heeft in totaal plek voor 2.900 mensen. Wie in het programma zit, wordt elke drie maanden getest op hiv en soa's en kan PrEP-pillen kopen voor 7.50 euro voor dertig pillen. De bijbehorende diagnostische onderzoeken zijn gratis.

PrEP staat voor Pre Expositie Profylax en zijn tabletten die een hiv-infectie kunnen voorkomen. Door de pillen dagelijks of rondom seks te slikken is de kans op infectie met het virus nihil. De pillen worden voornamelijk gebruikt door mensen met en verhoogd risico op hiv, zoals mannen die seks hebben met mannen en sekswerkers.

"We zitten sinds de herfst van 2021 vol", vertelt Hoornenborg. "Mensen moeten online een afspraak maken voor een soa-test, en we zien dat veel mensen dat proberen te doen." Ook voor het PrEP-programma moeten mensen zich online aanmelden, en dat zijn er ongeveer twintig per week.

De GGD kijkt samen met huisartsen in Amsterdam of ze mensen die al langer in het programma zitten en waarbij de behandeling stabiel is, kunnen overdragen naar de huisarts: "Huisartsen kunnen en willen dit overnemen. De GGD is er voor de meest kwetsbare mensen."

Het probleem speelt niet alleen in Amsterdam. Ook in Utrecht is de wachtlijst voor de pil ellenlang, zo schrijft het AD. Daar staan meer dan driehonderd mensen op de wachtlijst, en zouden er tijdens het wachten zelfs mensen besmet zijn geraakt, schrijft de krant.

Bredere beschikbaarheid

Bert Herberigs van het Aidsfonds strijdt voor een bredere beschikbaarheid van de hiv-preventiepil. Hij noemt het onbegrijpelijk dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd.