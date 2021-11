Studenten maken soa's bespreekbaar: "Wij willen het stigma doorbreken"

"Uit onze ervaring is gebleken dat veel jongeren en studenten niet open over soa-tests durven te praten", aldus Stan van Leeuwen, student en medebedenker van de campagne. "Wij willen het stigma doorbreken. Ik denk dat het anonieme aspect van de campagne meer studenten aan gaat sporen om soa-tests te doen. Met de soa-zelftests kan je zelf alles opsturen en binnen 48 uur heb je de uitslag. Niemand weet wie je bent, en je hoeft aan niemand je verhaal te doen."

"Jongeren kunnen altijd anoniem bij ons komen testen", zegt Annelies van Dijk, programmamanager seksuele gezondheid binnen de GGD Amsterdam. "De GGD is niet verbonden aan de huisarts, dus daar hoeven zij zich geen druk om te maken. Wij vragen zeker wat gegevens, maar dat is alleen voor ons als iemand bijvoorbeeld een behandeling nodig heeft."

Lange wachttijd opgelost

Volgens de studenten laten veel jongeren zich niet testen omdat de wachttijd bij de GGD zo'n drie weken zou zijn. De reden dat de GGD een goede plek is om je te laten testen, is omdat het gratis is en je bij de huisarts aan hoge kosten bent gebonden. Maar volgens de GGD is deze wachttijd inmiddels is opgelost en kan iedereen zich laten testen op soa's.