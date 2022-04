Eva - queer en joods: kan dat wel?

Op jonge leeftijd leert Eva op Joodse les dat er later in het moederschap een belangrijke taak voor haar ligt. Dan zal zij het geloof gaan overbrengen op haar kinderen. Maar ze is queer. Wórdt ze wel moeder? En wat betekent dat dan voor haar plek binnen haar religieuze gemeenschap?

Deze persoonlijke vragen over haar identiteit neemt Eva Verkerk als vertrekpunt voor haar documentaire 'Eva'. Als de jonge Joodse vrouw die ze is, probeert ze de twee werelden waar zij in leeft aan elkaar te koppelen. We zien haar een avond doorbrengen met vriendinnen en gesprekken voeren met de rabbi.

Aan het begin van de documentaire zien we Eva alleen in beeld. Dat benadrukt haar twijfel over hoe ze deel kan blijven uitmaken van de haar zo vertrouwde geloofsgemeenschap. De documentaire eindigt met een warm beeld van een gezamenlijke viering. Met deze Eva gaat het wel goedkomen.