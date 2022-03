Orthodox-joodse passagiers klagen KLM aan voor discriminatie

Negentien passagiers van een KLM-vlucht van Kiev naar Schiphol slepen zowel KLM als partner Delta Air Lines voor de rechter in Amerika. De orthodox-joodse reizigers zeggen door de twee maatschappijen te zijn gediscrimineerd door ze niet toe te laten op hun overstapvlucht naar New York, in augustus vorig jaar. Volgens KLM hield de groep zich niet aan de coronaregels.

De aanklacht wordt gemeld door de orthodox-joodse nieuwssite VINnews uit Amerika. De negentien reizigers hoorden bij een groep van 54 jonge vrouwen die een rondreis door Europa hadden gemaakt. Een woordvoerder van KLM liet destijds weten dat de groep zonder mondkapjes aan het rondlopen was in het vliegtuig, terwijl dit niet de bedoeling was.

Op de heenreis van New York naar Kiev, met een tussenstop op Schiphol, zouden de vrouwen ook al door de KLM-bemanning zijn gewaarschuwd om zich aan de coronamaatregelen te houden.

'Puur wangedrag'

KLM sprak van 'puur wangedrag'. Ze mochten na het negeren van meerdere waarschuwingen niet meer mee met de KLM-vlucht van Schiphol naar New York. Een Delta-vlucht liep vervolgens vertraging op, omdat de inmiddels omgeboekte vrouwen kort na het instappen ook daar stennis zouden hebben getrapt en voor vertrek er weer uit zijn gezet.

Antisemitisme

Volgens de passagiers had de KLM-bemanning juist 'overdreven veel aandacht' voor ze, toen ze – buiten de reguliere maaltijdservicetijden – hun eigen meegebrachte koosjere maaltijden wilden eten. De groep meent dat er sprake is van antisemitisme, omdat niet-joodse mede-passagiers tegelijkertijd aan het eten waren en daar niet op werden aangesproken.

Ook Delta Airlines zou de joodse groep 'anders' en 'erger' hebben behandeld dan andere passagiers. Uiteindelijk zijn de passagiers dagen later via Brussel teruggevlogen naar New York.

KLM wil zolang de zaak onder de rechter is niet inhoudelijk reageren. "De veiligheid van passagiers is de hoogste prioriteit van KLM en we tolereren geen enkel gedrag dat de gezondheid of veiligheid van haar passagiers of bemanning in gevaar brengt", aldus een woordvoerder.