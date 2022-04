Zware windstoten zorgen voor vrachtwagenverbod op Markerwaarddijk

In verband met de harde wind vandaag mag er op de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad tijdelijk niet sneller dan 70 kilometer per uur gereden worden. Ook geldt er een vrachtwagen- en inhaalverbod. Dat meldt de provincie Flevoland.

Ook is de wind dan gedraaid en komt deze vanuit westelijke richting. Dit kan dus overlast veroorzaken voor het autoverkeer. "Aan de kust is het stormachtig', aldus NH Nieuws-weerman Jan Visser.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

