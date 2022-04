KNMI geeft code geel af voor zware windstoten

Het KNMI heeft voor Noord-Holland code geel afgegeven voor zware windstoten. In de ochtend komen er windstoten tot 90 kilometer per uur voor, vanuit een zuidwestelijke richting. De zware windstoten kunnen overlast veroorzaken voor het verkeer.

De harde wind gaat gepaard met flinke regenbuien. Aan de kust van de provincie waait het het hardst, maar landinwaarts kunnen de windstoten ook tot wel 75 kilometer per uur komen.

Aan het eind van de ochtend gaat de wind even liggen, maar vanmiddag pakt deze weer op. De windstoten zijn dan naar verwachting nog heviger en kunnen aan zee tot wel 95 kilometer per uur komen. Ook is de wind dan gedraaid en komt deze vanuit westelijke richting.