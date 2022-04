Drie noodopvangen voor niet-Oekraïense asielzoekers opgezet in Noord-Holland Noord

In de regio Noord-Holland Noord komen drie noodopvangen voor niet-Oekraïense asielzoekers, om zo mee te helpen met het verlichten van de druk van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel. De gemeenten Schagen, Hoorn en Koggenland hebben locaties beschikbaar gesteld voor de vluchtelingen.

Het aanmeldcentrum is overvol en daarom is dringend verzocht om hulp vanuit de andere regio's in het land. Elke veiligheidsregio is gevraagd vanaf morgen voor korte tijd 100 asielzoekers op te vangen. In Noord-Holland Noord komt de hulp dus van drie gemeenten.

Stolpboerderij

In de gemeente Schagen komen 40 asielzoekers in 't Zand. Het gaat hierbij om een stolpboerderij aan de Bosweg. Een woordvoerder van de gemeente Schagen laat weten dat het om 'kortdurende particuliere opvang [gaat] voor in ieder geval één maand'.

Hoorn vangt maximaal 25 asielzoekers op in een zorgboerderij, in Koggenland worden 20 asielzoekers ondergebracht in een hotel. De veiligheidsregio Noord-Holland Noord geeft aan dat het 'uitgangspunt is dat deze mensen een maand blijven'.

Match

Op deze locaties gaat het om niet-Oekraïense vluchtelingen. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk mensen uit één cultuur en met één taal op een locatie onderdak te geven. "Met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) proberen we een match te maken die het beste past bij de locatie", aldus de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Met deze drie locaties komt de veiligheidsregio nog niet aan de opvang van 100 asielzoekers. Er komen dus nog meer locaties aan: "Over de overige plekken zijn we nog in gesprek."