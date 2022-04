Lange rijen op stations en roodgloeiende telefoons bij taxicentrales door storing

De treinen van de NS rijden tot in ieder geval vanmiddag 17.00 uur niet vanwege een grote technische storing. Hierdoor zijn veel reizigers op de stations gestrand. Voor taxichauffeurs betekent de storing extra veel klanten. "De wachttijd is opgelopen tot drie kwartier", vertelt Hamdi van Taxi Hoofddorp.

Op Amsterdam Centraal zijn veel mensen gestrand

De taxicentrale brengt veel mensen naar Schiphol, maar het is ook op andere routes druk. Hamdi vertelt dat taxibedrijven uit de regio ook meer ZZP-chauffeurs inhuren om aan de vraag te voorzien. "De prijzen blijven hetzelfde, want die zijn wettelijk vastgelegd", vertelt hij. Bij taxi Zwart uit Heiloo is het ook drukker dan normaal op zondag. "We hadden het al druk", vertelt de eigenaar. "We hebben daarom meer telefoontjes die we niet aan kunnen nemen." Die ritjes blijven dus liggen. Amsterdam Centraal Op Amsterdam Centraal zijn veel mensen gestrand. Op foto's is te zien dat er flinke rijen staan bij de servicebalies. Reizigers per bus vervoeren is op dit moment niet mogelijk, vanwege de grote aantallen mensen die op Centraal staat te wachten. "De groep reizigers is simpelweg te groot, er passen 1000 mensen in een Intercity, in zo'n bus passen zo'n 50 mensen", aldus Erik Kroeze woordvoerder van de NS. Tekst loopt door onder de video.

NS Woordvoerder over storing - NH Nieuws

Ook bij de Amsterdamse taxicentrale TCA is het druk. Als je het nummer belt om een taxi te reserveren, lukt het niet altijd om iemand te pakken te krijgen. Klanten horen dan een voicemail, die vertelt dat het erg druk is. Via de app kunnen mensen wel een taxi boeken, of ze kunnen proberen er eentje aan te houden op straat. Tekst gaat door onder de foto.

Bij het Alkmaarse bedrijf Taxi 072 krijgen ze ook meer telefoontjes. "Ik heb nu ook twee mensen in de auto die naar Eindhoven en Venlo moeten", vertelt een van de chauffeurs. "Het is noodgedwongen, maar ze moeten het wel zelf betalen." De chauffeur vindt dat de NS mensen zou moeten compenseren voor de kosten die ze maken, omdat een taxi duurder is dan een treinkaartje. De drukte wordt niet op alle plekken in de provincie gemerkt. Taxi Centrale Haarlem heeft aan het begin van de middag pas één telefoontje gehad over de treinstoring. "Die wilde naar Venlo, maar dat was te duur", vertelt een medewerker van het bedrijf. Ook bij de Hoornse Taxi Centrale is het nog rustig. "We hebben ook een chauffeur op het station, maar hij heeft nog niets gehad."