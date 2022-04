Treinverkeer volledig plat door technische storing

De problemen ontstonden rond 10.00 uur. Toen reden er nog wel treinen, maar lukte het de NS niet om actuele reisinformatie op stations te tonen. Het ging om reisinformatie van een uur eerder. Dit probleem speelde volgens de NS op alle stations.

Rond 12.10 uur liet de NS weten dat er geen enkele trein meer rijdt. "Wij adviseren om je treinreis met NS uit te stellen, of als je onderweg bent, naar andere reisopties te zoeken", laat de NS weten.

Geen bussen

De NS laat via Twitter aan reizigers weten dat er geen bussen worden ingezet. "Het is helaas niet mogelijk om op deze schaal bussen in te zetten. Je kunt het beste even overleggen met ons personeel op het station als je aan het reizen bent."