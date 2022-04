'Lelijke hekken' Heerhugowaardse brug verdwijnen zonder oplossing voor brugspringers

Hoewel er nog geen oplossing is gevonden om de overlast van brugspringers tegen te gaan, worden de hekken op de brug aan de Gibbon in Heerhugowaard vanaf maandag weggehaald. Om niet terug te gaan naar de oude situatie, waarbij omwonenden veel overlast ervoeren van brugspringers, wordt volgens gemeente Dijk en Waard vanuit handhavers en de politie worden gehandhaafd op 'overlastgevend gedrag'.

Ze vervolgde: "Ik doe niks meer aan mijn tuin want het wordt toch binnen de kortste keren gesloopt. Ook gooien ze met modder op onze ramen en worden onze kinderen bedreigd als ze er iets van zeggen. We worden gewoon geterroriseerd."

Een bewoner liet vorig jaar anoniem aan NH Nieuws weten dat de wanhoop nabij te zijn : "Vanaf half acht begint het al en het houdt pas op rond een uur of half twaalf", zei ze. "De herrie gaat maar door, waardoor ik niet eens de ramen open kan zetten als het warm is. Als je er iets van zegt, krijg je een grote mond. Niet alleen van de kinderen, maar vooral van de ouders die het allemaal normaal vinden."

Passende oplossing

Bij het plaatsen van de hekken - die veel weerstand opriepen omdat bewoners ze lelijk vonden - werd besloten dat ze zouden worden weggehaald zodra er een passende oplossing was gevonden. Onder een oplossing werd verstaan: 'een andere locatie, waarbij jongeren de mogelijkheid hebben om van enige hoogte in water te springen'.

Maar die kwam er niet. Na 'uitvoerig onderzoek met diverse partners als het Geestmerambacht, Hoogheemraadschap, jongerenwerk en inwoners' concludeert de gemeente dat 'het realiseren van een goed alternatief in het water rondom of bij het Strand van Luna niet haalbaar is'.

Handhaving

"Het plaatsen van extra objecten in het water, leidt ook tot het aantrekken van meer vogels. En dat leidt tot extra vervuiling", aldus de gemeente. "De waterkwaliteit van het Park van Luna voldoet op dit moment aan de normen als zwemwater, maar door meer vogels en daardoor meer uitwerpselen zal de kwaliteit van het water verslechteren."

Daarom is investeren in een alternatief in het recreatiegebied volgens de gemeente 'onverstandig' en is er geen oplossing 'die voor eenieder voor tevredenheid zal zorgen'.

Daarom worden de hekken nu weggehaald. Om niet terug te gaan naar de oude situatie zal er volgens gemeente Dijk en Waard vanuit de boa's en de politie worden gehandhaafd op overlastgevend gedrag.