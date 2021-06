Zelfs hek stopt luidruchtige brugspringers niet: "We worden geterroriseerd"

Er stond al een groot, geel bord om te voorkomen dat jongeren vanaf de brug aan de Gibbon in Heerhugowaard het water in zouden springen. En toen dat niet hielp, kwamen er hoge hekken. Maar ook dat houdt de brugspringers niet tegen. Omwonenden zijn de wanhoop nabij: "Ze schreeuwen en bedreigen zelfs mijn kinderen."

Daarnaast zwemmen de wat oudere jongeren naar haar tuin waar ze hondsbrutaal gaan zitten en eigendommen kapot maken. "Ik doe niks meer aan mijn tuin want het wordt toch binnen de kortste keren gesloopt. Ook gooien ze met modder op onze ramen en worden onze kinderen bedreigd als ze er iets van zeggen. We worden gewoon geterroriseerd."

Zo is er geluidsoverlast. "Vanaf half acht begint het al en het houdt pas op rond een uur of half twaalf. De herrie gaat maar door waardoor ik niet eens de ramen open kan zetten als het warm is. Als je er iets van zegt, krijg je een grote mond. Niet alleen van de kinderen maar vooral van de ouders die het allemaal maar normaal vinden."

De jongeren geven ook veel overlast. NH Nieuws sprak met een van de omwonenden die inmiddels de wanhoop nabij is. Ze wil alleen anoniem reageren omdat ze in de buurt al met de nek wordt aangekeken omdat ze het probleem bij de gemeente heeft aangekaart. "Ik gun kinderen gerust hun plezier maar wat er hier allemaal gebeurt, gaat veel te ver."

De gemeente Heerhugowaard heeft de hekken geplaatst omdat er ook auto's over de brug rijden. Als het erg lekker weer is, staan er tientallen jongeren. "Er zijn kinderen bijna onder auto’s belandt. Het springen van bruggen is bij wet verboden en gevaarlijk", aldus een woordvoerder van de gemeente. "Je weet niet wat er in het water ligt.''

Het plaatsen van de hekken stuit op weerstand in de buurt. Afgelopen week werden er zelfs twee spandoeken opgehangen door mensen die de hekken lelijk vinden. "Ik heb een hele discussie met een mevrouw gehad maar dat zijn dus mensen die verderop wonen en hier geen last van hebben. Toen haar zoon uiteindelijk uitlegde dat het wel degelijk een probleem is, heeft ze mij haar excuses aangeboden en de doeken weggehaald."

Spuuglelijk hek

Maar hekken of niet, de jeugd heeft toch een oplossing gevonden om vanaf de brug te springen. De hekken werden afgelopen woensdag gewoon aan de kant geduwd. "Het enige wat helpt is om boetes uit te delen. Als je er vier of vijf uitdeelt, komt er niemand meer. Ik krijg nu de boosheid over me heen dat er een spuuglelijk hek staat. Dat is niet eerlijk", aldus de bewoner tegen NH Nieuws.

De gemeente ziet de hekken, ook al zijn ze misschien niet fraai, wél als meest effectieve oplossing voor het probleem. Ook zal handhaving en jongerenwerk regelmatig langskomen om het gesprek met de jongeren aan te gaan.

"De gemeente gaat in gesprek met omwonenden en ‘recreanten’ om gezamenlijk te verkennen welke alternatieven er voor de toekomst mogelijk zijn", aldus de gemeente Heerhugowaard in een schriftelijke reactie.