Eén verdachte in de cel na gewelddadige beroving van maaltijdbezorger in Heerhugowaard

Van de zeven verdachten van een gewelddadige straatroof op een maaltijdbezorger (35) in Heerhugowaard, zit er nog één vast. De rechtbank heeft het voorarrest van een 20-jarige Eindhovenaar verlengd tot eind april.

Dat meldt mediapartner Dijk en Waard Centraal op basis van het NHD.

Twee 17-jarige verdachten mogen de rechtszaak in vrijheid afwachten. Zij moesten eerst ook in de cel blijven, maar dat veranderde nadat er werd ingestemd met een verzoek tot schorsing. Een 18-jarige verdachte mag het proces ook in vrijheid afwachten.

Aanvankelijk werden een 20-jarige Alkmaarder en een 15-jarig meisje en 19-jarige man uit Heerhugowaard gearresteerd. Deze werden na verhoor gelijk heengezonden.

De overval