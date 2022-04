Harddraverij in Assendelft krijgt groen licht: "Men heeft er heel veel zin in"

De harddraverij in Assendelft gaat na twee jaar weer door. Rik Jansen, voorzitter van de Harddraverij Vereniging Assendelft, kreeg gistermiddag bericht en is blij. "Ik had al een goed voorgevoel", vertelt hij.

De afgelopen twee jaar kon de race niet doorgaan vanwege corona, maar op 14 mei gaat de kortebaandraverij door. Uit het dorp komen veel positieve reacties binnen. "Men heeft er heel veel zin in", vertelt Jansen. "Het hele dorp werkt mee en er is veel draagvlak."

De paarden rennen niet meer door de Dorpsstraat zoals vanouds, maar twee straten verderop. De start is aan de Van de Beemsterstraat en de finish aan de Rietwijkstraat. "Daar is een plantsoen waar horeca komt met lekker eten, drinken en muziek", kijkt Jansen vooruit.

Voor het zover is moet er nog wel het een en ander gebeuren. "De baancommissie is volop bezig bedrijven te verzamelen die willen helpen, bijvoorbeeld met zand, hekken en dat soort zaken", vertelt de voorzitter. Hij weet zeker dat dat goed gaat komen.

Toekomstbestendige vereniging

Nadat de Rotary in 2019 stopte met de organisatie heeft Jansen het samen met anderen opgepakt. Binnen een week had de nieuwe vereniging maar liefst 150 leden. Ondertussen heeft de vereniging 200 leden, maar de voorzitter is op zoek naar nieuwe aanwas. "We willen de vereniging toekomstbestendig maken." Wie daar oren naar heeft kan hier meer informatie vinden.

De kortebaandraverij vindt op 14 mei plaats, rond 18.00 uur verwacht Jansen de finale. Burgemeester Jan Hamming zal het startsein voor de race geven.

Een verslaggever van NH Nieuws ging eerder al het nieuwe parcours bekijken met Jansen en Arjan Molenaar, voorzitter van Stal Assendelft.