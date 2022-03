Terugkijken: NH Radio brengt vredesboodschap vanuit het Hiltonbed van John en Yoko

NH Radio-presentator Aart van Eldik trad vanmiddag bij Spitstijd in de voetsporen van John Lennon en Yoko Ono. In dezelfde suite in het Amsterdamse Hilton-hotel waar John en Yoko ooit zeven dagen lang verbleven om de wereldvrede te bevorderen, ontving Aart live meerdere gasten die zich inzetten voor Oekraïne. Kijk deze bijzondere aflevering van 'Spitstijd in bed' terug.