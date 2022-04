Is schoenmaker Hans de beste van Nederland? "Ben sowieso derde"

Hans Meester (64) uit Alkmaar is maar wát trots dat hij genomineerd is voor beste schoenmaker van Nederland. "Klanten kunnen je opgeven, en zoveel klanten hebben op mij gestemd dat de jury hier is komen kijken." Samen met twee andere schoenmakers is hij nu in de race voor de titel. Eind deze maand wordt de winnaar bekendgemaakt.

Binnen in de zaak staan bloemen op tafel en een ingelijst certificaat waarop staat dat hij finalist is van de beste schoenmaker van Nederland. "Ik begon mijn zaak op de Laat in Alkmaar. Ooit zaten daar vijf schoenmakers binnen 100 meter. Uiteindelijk bleef ik als enige over", vertelt Hans. Inmiddels heeft hij zijn zaak verplaatst naar de Hoogstraat.

Toekomst

En daar is het best druk in de winkel. "Tijdens corona was dat wel anders, maar ik ben een essentiële winkel en bleef dus open." Nu corona voorbij is voorziet Hans een betere toekomst: "Alles wordt duurder, en schoenen repareren blijft goedkoper dan nieuwe kopen."

Wie de beste schoenmaker van Nederland wordt, horen we tijdens het Schoenmakersdiner in Vianen, op zondag 24 april. De prijs is een initiatief van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging.